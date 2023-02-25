NTV.COM.TR’ye geri dön

Lukas Podolski'den depremzedeler için bağış

Alman futbolcu Lukas Podolski, Galatasaray Kulübünün başlattığı 'Hedef 500 Konteyner' kampanyasına 2 milyon liralık destek verdi.

Lukas Podolski'den depremzedeler için bağış

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki, 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından spor kulüpleri destek için harekete geçti.

Bir dönem Galatasaray bir dönem Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Lukas Podolski Galatasaray'ın 500 konteyner kampanyasına 2 milyon lira bağış yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Podolski, "Yalnız olmadığınızı, kardeşiniz Poldi'nin sizin için burada olduğunu ve her zaman yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. El ele, birlikte ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...