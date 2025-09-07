Lüksemburg - Slovakya maçı ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri Lüksemburg - Slovakya maçı canlı yayın bilgisi

Dünya Kupası elemelerinde A grubundaki takımlar 2. maçına çıkıyor. Gruptaki Lüksemburg ile Slovakya ikinci karşılaşmada rakip oldu. Takımlar gruplarını lider bitirmeye çalışsa da ikinci olmaları halinde ise play-off şansları vardır. 2026 Dünya Kupası'nda eleme grup maçları 18 Kasım'da son bulacak ve play-off aşaması 26-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Lüksemburg - Slovakya maçı ne zaman?



LÜKSEMBURG - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN?



2026 Dünya Kupası Elemelerinin grup maçlarında Lüksemburg ile Slovakya 7 Eylül Pazar günü saat 21:45'de karşılaşıyor. Mücadele EXXEN'den canlı olarak aktarılıyor olacak. Maç, Luxembourg Stadyumu'nda olacak.



Elemelerde A grubunda bulunan Lüksemburg, Kuzey İrlanda karşısında forma terletse de 3-1 mağlup olmuştur.



Rakip takım Slovakya, ilk maçını Almanya ile gerçekleştirmiş ve 2-0 müsabakanın galibi olmuştu.

