Lüksemburg - Slovakya maçı ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri Lüksemburg - Slovakya maçı canlı yayın bilgisi
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 6. hafta ile devam ediyor. Takımlar 12 grupta mücadelesini sürdürüyor. FIFA Dünya Kupasına katılacak takımların belirleneceği eleme maçlarında, grup birincileri direkt olarak Kupa'ya gidiyor. Türkiye'nin de top koşturduğu Dünya Kupası Eleme maçları Lüksemburg - Slovakya maçı ile devam ediyor. İşte, Lüksemburg - Slovakya eleme maçı canlı yayın detayları...
Dünya Kupası elemelerinde A grubundaki takımlar 2. maçına çıkıyor. Gruptaki Lüksemburg ile Slovakya ikinci karşılaşmada rakip oldu. Takımlar gruplarını lider bitirmeye çalışsa da ikinci olmaları halinde ise play-off şansları vardır. 2026 Dünya Kupası'nda eleme grup maçları 18 Kasım'da son bulacak ve play-off aşaması 26-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Lüksemburg - Slovakya maçı ne zaman?
LÜKSEMBURG - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası Elemelerinin grup maçlarında Lüksemburg ile Slovakya 7 Eylül Pazar günü saat 21:45'de karşılaşıyor. Mücadele EXXEN'den canlı olarak aktarılıyor olacak. Maç, Luxembourg Stadyumu'nda olacak.
Elemelerde A grubunda bulunan Lüksemburg, Kuzey İrlanda karşısında forma terletse de 3-1 mağlup olmuştur.
Rakip takım Slovakya, ilk maçını Almanya ile gerçekleştirmiş ve 2-0 müsabakanın galibi olmuştu.
- Etiketler :
- Haberler -
- 2025 Fıfa Kulüpler Dünya Kupası
- Lüksemburg
- Slovakya