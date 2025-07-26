Lundstram kamptan ayrıldı
Trabzonsporlu John Lundstram, transfer görüşmesi için izin alarak kamptan ayrıldı.
Trabzonspor, John Lundstram ile yollarını ayırıyor.
İngiliz oyuncu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City ile transfer görüşmeleri yapmak üzere, bordo-mavili ekibin kampından ayrıldı.
31 yaşındaki İngiliz ön liberonun takımdan izin aldığı aktarıldı.
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