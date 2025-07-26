Lundstram kamptan ayrıldı

Trabzonspor, John Lundstram ile yollarını ayırıyor.

İngiliz oyuncu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City ile transfer görüşmeleri yapmak üzere, bordo-mavili ekibin kampından ayrıldı.

31 yaşındaki İngiliz ön liberonun takımdan izin aldığı aktarıldı.