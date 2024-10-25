Lyon - Beşiktaş (Canlı anlatım)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Olimpik Lyon'a konuk oldu.
MAÇ SONUCU
Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
90. DAKİKA
Mücadelenin sonuna 5 dakika kayıp zaman işaret edildi.
86. DAKİKA
Immobile ve Joao Mario oyundan alındı. Al-Musrati ve Onur Bulut oyuna dahil oldu.
72. DAKİKA - GOL!
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti!
67. DAKİKA - DİREKTEN DÖNDÜ!
Beşiktaş'ta Immobile'nin şutu direkten döndü. Rafa Silva dönen topu auta gönderdi.
66. DAKİKA - DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Muci'nin yerine oyuna dahil oldu.
65. DAKİKA - DEĞİŞİKLİK
Lyon'da Tessmann ve Benrahma yerini Fofana ile Caqueret'e bıraktı.
61. DAKİKA - SARI KART
Lyon'da Tessmann, Ndour'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
56. DAKİKA - DİREKTEN DÖNDÜ
- Lyon'da Benrahma'nın sert vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Mücadelenin ikinci yarısı Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.
İLK YARI SONUCU
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
45+6. DAKİKA
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku hakeme itirazdan sarı kart gördü.
45. DAKİKA
Karşılaşmada ilk yarının sonuna 5 dakikalık ilave süre eklendi.
29. DAKİKA - SARI KART
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sarı kart gördü.
29. DAKİKA - PENALTI KARARI İPTAL
Alman hakem VAR'ı dinledikten sonra penaltı kararını iptal ederek Lyon'a frikik verdi.
27. DAKİKA - PENALTI KARARI
Lyon'da Lacazette ceza sahasında yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi.
26. DAKİKA - GOL İPTAL
Lyon, Lacazette'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak daha sonra yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı alındı ve gol geçerlilik kazanmadı.
14. DAKİKA - TOP YAN AĞLARDA
Lyon'da Tolisso'nun yakın mesafeden şutu yan ağlarda kaldı.
5. DAKİKA - SAKATLIK
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu darbeye bağlı sakatlık yaşadı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından oyun devam etti.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma Lyon'un santrasıyla başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini arayan Beşiktaş 3. hafta mücadelesinde Fransa ekibi Lyon'a konuk oluyor.
İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta 4 eksik var.
Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Necip Uysal bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
SİYAH BANT KARARI
Beşiktaş, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı nedeniyle sahaya siyah kol bantlarıyla çıktı. Lyon'lu futbolcuların da sahada siyah kol bantları taktığı görüldü.
İLK 11
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa, Joao Mario, Muci, Immobile
Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette
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