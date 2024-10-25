Lyon - Beşiktaş (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU Beşiktaş, Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

90. DAKİKA Mücadelenin sonuna 5 dakika kayıp zaman işaret edildi.

86. DAKİKA Immobile ve Joao Mario oyundan alındı. Al-Musrati ve Onur Bulut oyuna dahil oldu.

72. DAKİKA - GOL! Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti!

67. DAKİKA - DİREKTEN DÖNDÜ! Beşiktaş'ta Immobile'nin şutu direkten döndü. Rafa Silva dönen topu auta gönderdi.

66. DAKİKA - DEĞİŞİKLİK Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Muci'nin yerine oyuna dahil oldu.

65. DAKİKA - DEĞİŞİKLİK Lyon'da Tessmann ve Benrahma yerini Fofana ile Caqueret'e bıraktı.

61. DAKİKA - SARI KART Lyon'da Tessmann, Ndour'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

56. DAKİKA - DİREKTEN DÖNDÜ Lyon'da Benrahma'nın sert vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

İKİNCİ YARI BAŞLADI Mücadelenin ikinci yarısı Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.

İLK YARI SONUCU Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

45+6. DAKİKA Beşiktaş'ta Arthur Masuaku hakeme itirazdan sarı kart gördü.

45. DAKİKA Karşılaşmada ilk yarının sonuna 5 dakikalık ilave süre eklendi.

29. DAKİKA - SARI KART Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sarı kart gördü.

29. DAKİKA - PENALTI KARARI İPTAL Alman hakem VAR'ı dinledikten sonra penaltı kararını iptal ederek Lyon'a frikik verdi.

27. DAKİKA - PENALTI KARARI Lyon'da Lacazette ceza sahasında yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi.

26. DAKİKA - GOL İPTAL Lyon, Lacazette'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak daha sonra yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı alındı ve gol geçerlilik kazanmadı.

14. DAKİKA - TOP YAN AĞLARDA Lyon'da Tolisso'nun yakın mesafeden şutu yan ağlarda kaldı.

5. DAKİKA - SAKATLIK Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu darbeye bağlı sakatlık yaşadı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından oyun devam etti.

CANLI ANLATIM 1' Karşılaşma Lyon'un santrasıyla başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini arayan Beşiktaş 3. hafta mücadelesinde Fransa ekibi Lyon'a konuk oluyor. İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta 4 eksik var.



Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Necip Uysal bu karşılaşmada forma giyemeyecek. SİYAH BANT KARARI Beşiktaş, TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı nedeniyle sahaya siyah kol bantlarıyla çıktı. Lyon'lu futbolcuların da sahada siyah kol bantları taktığı görüldü. İLK 11 Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa, Joao Mario, Muci, Immobile



Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette