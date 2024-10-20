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Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon'a konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlılar üçüncü mücadelesine Lyon deplasmanında çıkacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihini merak ediyor. Peki, Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde - maçına geri sayım başladı. Siyah beyazlı ekip son olarak Avrupa arenasında, konuk ettiği Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 mağlup olmuştu. Avrupa'da şu ana kadarki maçlarda kalesinde 7 gol gören "Kara Kartal", rakip fileleri ise bir kez havalandırdı. İşte, - maçı hakkında bilgiler...

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Lyon-Beşiktaş karşılaşması, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.

Müsabaka, TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ UEFA'YA BAŞVURDU

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa ekibi Olimpik Lyon ile oynanacak maç için siyah-beyazlı taraftarlara getirilen deplasman yasağı kararına itirazda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız ile Olimpik Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stada ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Taraftarlarımızın statta yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'IN 'NDE KALAN MAÇLARI

24 Ekim | Lyon - Beşiktaş

6 Kasım | Beşiktaş - Malmö

28 Kasım | Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv

12 Aralık | Bodo Glimt - Beşiktaş

22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Bilbao

30 Ocak Twente - Beşiktaş

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