Lyon, Rayan Cherki'nin bonservisini belirledi

Olimpik Lyon'un geçtiğimiz günlerde borçlarını kapatamadığı takdirde sezon sonunda küme düşürüleceği açıklanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından elindeki oyuncuları satışa çıkarması beklenen Ligue 1 ekibinde gözler futbolcuların bonservis bedellerine çevrildi.

Foot Mercato'nun haberine göre, Lyon'un yıldız oyuncusu Ryan Cherki için 30-35 milyon euroluk başlangıç fiyatı belirlediği öne sürüldü.

Transferde 100 milyon euroluk gelir hedefleyen Lyon'un Malick Fofana ve Cherki gibi yıldızlarını satması bekleniyor.

Fransız temsilcisi, borçlarını kapatamadığı takdirde Ligue 2'ye düşürülecek.

Liverpool, Bayer Leverkusen ve PSG'nin peşinde olduğu kaydedilen 2003 doğumlu futbolcu, Lyon formasıyla 152 resmi maçta 19 gol atıp 28 asistlik katkı sağladı.

505 MİLYON EUROLUK BORÇ AÇIKLANMIŞTI

Fransız ekibi yakın zamanda kulübün 505 milyon euro mali borcu olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca sezon sonun kadar transfer yasağı alan Lyon, maaş bütçesinde de düşüşe gitmek zorunda.