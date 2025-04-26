Lyon - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Fransa Ligue 1’in önemli takımlarından Lyon, Rennes’i ağırlıyor. oluyor. Lyon bu sezon ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan mutlak üç puanla dönmeyi hedefliyor. Rennes ligde oynadığı 30 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Lyon - Rennes maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



LYON - RENNES MAÇI NE ZAMAN?



Fransa’da heyecan Lyon - Rennes karşılaşmasıyla devam ediyor. Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda mücadele 26 Nisan Cumartesi günü saat 22.05’te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Lyon geride kalan 30 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan sıralamasında 51 puanla 6. sırada yer alıyor.



Rennes ise 38 puan toplarken 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.





