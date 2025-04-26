Lyon - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Fransa Ligue 1’de haftanın önemli mücadelesinde Lyon ve Rennes karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ev sahibi Lyon bu sezon ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalırken haftaya 6. sırada giriyor. Peki Lyon - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa Ligue 1’in önemli takımlarından Lyon, Rennes’i ağırlıyor. oluyor. Lyon bu sezon ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan mutlak üç puanla dönmeyi hedefliyor. Rennes ligde oynadığı 30 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Lyon - Rennes maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
LYON - RENNES MAÇI NE ZAMAN?
Fransa’da heyecan Lyon - Rennes karşılaşmasıyla devam ediyor. Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda mücadele 26 Nisan Cumartesi günü saat 22.05’te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Lyon geride kalan 30 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan sıralamasında 51 puanla 6. sırada yer alıyor.
Rennes ise 38 puan toplarken 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.
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