Lyon - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Lyon - Strasbourg karşı karşıya geliyor. Strasbourg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Lyon - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



LYON - STRASBOURG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Ligue 1’de haftanın dikkat çeken maçında Lyon - Strasbourg kozlarını paylaşıyor. Lyon'da, Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 22.45’de başlayacak mücadele bein Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

