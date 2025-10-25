Lyon - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Fransa Ligue 1’de heyecan Lyon - Strasbourg maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Lyon - Strasbourg karşı karşıya geliyor. Strasbourg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Lyon - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
LYON - STRASBOURG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Ligue 1’de haftanın dikkat çeken maçında Lyon - Strasbourg kozlarını paylaşıyor. Lyon'da, Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 22.45’de başlayacak mücadele bein Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.