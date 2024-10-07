Lyon Teknik Direktöründen Zaha yorumu: "Futbolcu olarak değerlendirmek zor"

Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak giden Wilfried Zaha için teknik direktör Pierre Sage'den açıklama geldi.

Nantes mücadelesinde kadroya alınmayan Fildişi Sahilli futbolcu ile Gift Orban hakkında konuşan Sage, açıklamalarında net mesaj verdi.

"ONLARI FUTBOLCU OLARAK DEĞERLENDİRMEM ZOR"

Sage, Zaha ve Orban için "Oynamayan veya az oynayanlara çok net bir mesajım var. Onları bir futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu kendilerine söyledim" ifadelerini kullandı.

45 yaşındaki teknik adam, iki futbolcudan saha içinde ve saha dışında profesyonellik açısından daha fazlasını beklediğini belirtti.

"SORUNUN KÖKENİ BURADA"

Sage, "Maç günü daha az oynayan oyuncular için ya paralel bir antrenman seansı ya da maçın sonunda telafi çalışması öneriliyor. Sorunun kökeni de biraz burada yatıyor." ifadelerini kullandı.

"TALEP ETTİĞİM BAĞLILIK DÜZEYİNE ULAŞAMADILAR"

Zaha ve Orban'ın, takım arkadaşlarının gösterdiği çabaya ulaşamadığını aktaran Sage, "Profesyonelliğiniz gereken seviyede değilse takımda tekrar yer almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var çünkü benim talep ettiğim bağlılık düzeyine henüz ulaşamadıklarını görüyorum. Öncelikle bu seviyede bir uyum sağlamaları gerekiyor." dedi.

NE OLMUŞTU?

Wilfried Zaha, Touluse maçına ilk 11'de başlarken, performansı ve tavırlarıyla tepki çekmişti.

Zaha, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanan mücadelede yedek kalmıştı.