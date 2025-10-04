Lyon - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Ligue 1’de haftanın maç programı belli oldu. Sezonunun iddialı takımlarından Lyon, Toulouse’i konuk edecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Lyon - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
Lyon ev sahibi avantajını kullanarak Toulouse karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Toulouse ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
LYON - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN?
Fransa Ligue 1’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lyon - Toulouse mücadelesi yarın (5 Ekim) saat 16.00’da başlayacak.
Lyon'da, Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak beIN Sports Connect ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.