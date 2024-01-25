Lyon'da rota yeniden İsmail Yüksek

Fenerbahçe ve Milli takımda forma giyen İsmail Yüksek'in talipleri artıyor.

Foot01'in haberine göre, Fransa Ligue 1 devlerinden Olympik Lyon'un İsmail Yüksek için yeniden devrede olduğu öne sürüldü.

Fransız ekibin listesinde olan Nemanja Matic'e Beşiktaş dahil olunca rekabeti kızıştırdı. Bu gelişmenin ardından Lyon'da B planı olan İsmail Yüksek'in yeniden transfer listesinin başında yer aldığı belirtildi.

Lyon teknik direktörü Pierre Sage basın toplantısında bir ya da iki orta saha oyuncusu daha transfer etmek istediklerini söyledi.

Fransız ekip ara transfer döneminde Maxence Caqueret ile Corentin Tolisso'nun opsiyonunu yaratmak istiyor.

24 yaşındaki milli futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.