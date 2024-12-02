Lyon'un yıldızına silahlı soygun: Maskeli hırsızlar evinde alıkoydu

Olimpik Lyon futbolcusu Georges Mikautadze, 1 Aralık Pazar günü saat 21.00 sularında Lyon’un doğusunda bulunan evinde silahlı bir soyguna uğradı.



Le Progres gazetesinin haberine göre, iki maskeli şahıs Mikautadze’yi silahla tehdit etti, ancak fiziksel bir şiddet uygulanmadı.

Soyguncular, oyuncunun değerli saatler ve lüks deri ürünler de dahil olmak üzere mücevherlerini çaldı.

Çalınan eşyaların toplam değerinin yaklaşık 250 bin euro olduğu tahmin ediliyor.



SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Olayla ilgili olarak Yerel Suçlarla Mücadele Bölümü’ne (DCT) bağlı ekipler tarafından yürütülen bir soruşturma devam ediyor. Şüphelilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

