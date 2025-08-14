M. Tel Aviv - Hamrun Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi)

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen Maccabi Tel Aviv, ev sahibi avantajını kullanarak Hamrun karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Hamrun ise rakibi karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. M. Tel Aviv - Hamrun maçının yayıncı kuruluşu gündem oldu.



M. TEL AVİV - HAMRUN MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Maccabi Tel Aviv, Hamrun takımını konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 21.00’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.





