Maç başlar başlamaz ne olduğunu şaşırdılar, milli yıldız sahneye çıktı
21.04.2026 22:42
Son Güncelleme: 21.04.2026 22:45
Reuters
Ferdi Kadıoğlu
Batuhan Durmuş
Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, dev maçta tribünleri ayağa kaldırdı.
Premier Lig'de Brighton evinde Chelsea'yi ağırladı.
Maçın henüz başında milli yıldız Ferdi Kadıoğlu sahne aldı.
Kadıoğlu, Brighton'ı Chelsea karşısında henüz 2. dakikada 1-0 öne geçirdi. Kadıoğlu, Premier Lig'de bu sezon ilk golünü Chelsea'ye atmış oldu.
Kadıoğlu bu sezon İngiliz ekibinde toplam 38 maça çıkmıştı.
KADIOĞLU'NUN GOLÜ
