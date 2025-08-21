Maç biter bitmez sert açıklama: "Sahayı onlara dar edeceğiz, bu maça özel prim verilecek"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"PROPAGANDA YAPTILAR"



Yıldırım, "Bu maçı, milli mücadele gibi gördüler bize karşı. Çünkü Atatürk'lü arma geliyor. Maç öncesi bir hafta, 10 gün inanılmaz bir propaganda yaptılar. Taraftar ateşliydi, takım ateşliydi, biz de ateşliydik. Aslında denk bir maç oldu ama 1-1'den sonra oyunu soğutmamız lazımdı." dedi.

"PRİM AÇIKLAYACAĞIM"



"Samsun'da Panathinaikos'a sahayı dar edeceğiz." diyen Yıldırım, "Bu tur için oyunculara prim açıklayacağım. Herkesi mutlu edecek bir şey yapacağım." ifadelerini kullandı.

Rövanş maçı 28 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da Samsun'da oynanacak.