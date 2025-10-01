Maç bitti, Galatasaray'dan Liverpool'a olay gönderme geldi: "Tek mucizeniz bu"

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında Galatasaray ile Premier Lig devi Liverpool karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların resmi X hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.



Liverpool taraftarlarının boğaz turu esnasında açtığı pankartta "Biz, İstanbul'un mucizelerinden biriyiz" ifadelerine gönderme yapılan videoya "İstanbul'daki tek mucizeniz hala 2005." notu düşüldü.

