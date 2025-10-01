NTV.COM.TR

Maç bitti, Galatasaray'dan Liverpool'a olay gönderme geldi: "Tek mucizeniz bu"

İstanbul'da Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'dan maç sonu paylaşım geldi.

UEFA lig etabının 2. haftasında ile Premier Lig devi karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların resmi X hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.

taraftarlarının boğaz turu esnasında açtığı pankartta "Biz, İstanbul'un mucizelerinden biriyiz" ifadelerine gönderme yapılan videoya "İstanbul'daki tek mucizeniz hala 2005." notu düşüldü.

, 2005 yılının finalinde Milan'a karşı 3-0'dan geri dönerek skoru 3-3'e getirmiş ve penaltılar sonucunda şampiyon olmuştu.

