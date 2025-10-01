Maç bitti, Galatasaray'dan Liverpool'a olay gönderme geldi: "Tek mucizeniz bu"
İstanbul'da Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'dan maç sonu paylaşım geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında Galatasaray ile Premier Lig devi Liverpool karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.
Galatasaraylı Victor Osimhen'in Liverpool maçındaki penaltı vuruşu
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların resmi X hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti.
Liverpool taraftarlarının boğaz turu esnasında açtığı pankartta "Biz, İstanbul'un mucizelerinden biriyiz" ifadelerine gönderme yapılan videoya "İstanbul'daki tek mucizeniz hala 2005." notu düşüldü.
Galatasaray'ın Liverpool maçı sonrası paylaşımı
Liverpool, 2005 yılının Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'a karşı 3-0'dan geri dönerek skoru 3-3'e getirmiş ve penaltılar sonucunda şampiyon olmuştu.
