Maç bitti, Kocaelispor'dan Galatasaray paylaşımı geldi: "Namağlup takım yoktur"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu.

GALATASARAY İLK KEZ YENİLDİ

Bu skorun ardından 5 maçta 4. galibiyetini alan Kocaelispor, 14 puanla 11. basamakta yer buldu. Galatasaray ise bu sezon Süper Lig'de ilk kez mağlubiyet yaşadı ve 29 puanla liderliğini sürdürdü.