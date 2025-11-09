Maç bitti, Kocaelispor'dan Galatasaray paylaşımı geldi: "Namağlup takım yoktur"
09.11.2025 19:47
Son Güncelleme: 09.11.2025 20:05
NTV - Haber Merkezi
Kocaelispor'un resmi sosyal medya hesabından Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu.
GALATASARAY İLK KEZ YENİLDİ
Bu skorun ardından 5 maçta 4. galibiyetini alan Kocaelispor, 14 puanla 11. basamakta yer buldu. Galatasaray ise bu sezon Süper Lig'de ilk kez mağlubiyet yaşadı ve 29 puanla liderliğini sürdürdü.
Galatasaraylı Victor Osimhen'in Kocaelispor maçında yaşadığı üzüntü.
Karşılaşmanın ardından Kocaelispor'un resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Yeşil-siyahlıların maç sonu paylaşaımında, "Namağlup takım yoktur, Körfez'le oynamamış takım vardır!" ifadeleri kullanıldı.
Kocaelispor'un paylaşımı, kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Kocaelispor'un Galatasaray maçı sonrası yaptığı paylaşım.