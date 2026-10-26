Maç bitti saha karıştı. Sallai-Kerem, Abdülkerim-Brown arasında sıcak dakikalar. İki kırmızı kart

Galatasaray -Fenerbahçe maçında 90 dakikanın bitimiyle birlikte saha içi bir anda karıştı. Galatasaray'dan Sallai ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki gerginlik diğer futbolcuların araya girmesiyle bir anda büyüdü.

Abdülkerim ve Archie Brown da arasında da güreş müsabakalarını aratmayan görüntüler yaşanıren emniyet güçleri hemen sahaya girerek iki takımın futbolcularını ayırmaya çalıştı.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Bu kavgalardan dolayı Abdülkerim ve Brown kırmızı kart görürken, Sallai ile Kerem de sarı kart aldılar.

Yaklaşık 5 dakika süren gerginliğin ardından önce Fenerbahçeli oyuncular soyunma odasına indirildi. Bu sırada Galatasaraylı oyuncular sahada bekletildi.