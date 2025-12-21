Maç bitti, teknik heyet tümüyle istifa etti! Süper Lig'de bir ayrılık daha
21.12.2025 17:29
Selim Başeğmezer
Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son haftasında maçlar devam ederken, ayrılıklar da sürüyor.
Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında Alanyaspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi.
GAİN Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Hwang Ui-Jo ve 58. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Bu skorun ardından 4 maçtır yenilmeyen ve puanını 21'e yükselten Alanyaspor, 9. sırada yer aldı. Karagümrük ise 9 puanla 18. basamakta yer buldu.
Alanyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karagümrük ise Başakşehir deplasmanına çıkacak.
Karagümrük'te Balkovec ve Atakan Çankaya'nın Alanyaspor golü sonrası yaşadığı üzüntü.
KARAGÜMRÜK'TE TEKNİK HEYET İSTİFA ETTİ
Karagümrük'te teknik ekip, Alanyaspor maçının ardından istifa kararı aldı.
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada kararı şöyle duyurdu:
"İyi oynayamadık. İstediklerimizi yapamadık. Kulübümüz ikinci devre yeni bir yapılanmaya gidecek. Biz de bu yeni yapılanmada teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki çok iyi transferler yapılarak Karagümrük ligde kalacaktır. Bu formanın ağırlığını kaldıramayan arkadaşlarla da yollarımız ayrılacaktır."
Sezona teknik direktör Marcel Licka yönetiminde başlayan Karagümrük, 31 Ekim'de Çekyalı çalıştırıcı ile yolları ayırmış ve Onur Can Korkmaz ile yola devam etmişti.
Karagümrük Teknik Direktörü Onur Can Korkmaz.