Maç bitti, teknik heyet tümüyle istifa etti! Süper Lig'de bir ayrılık daha

KARAGÜMRÜK'TE TEKNİK HEYET İSTİFA ETTİ

Karagümrük'te teknik ekip, Alanyaspor maçının ardından istifa kararı aldı.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada kararı şöyle duyurdu:

"İyi oynayamadık. İstediklerimizi yapamadık. Kulübümüz ikinci devre yeni bir yapılanmaya gidecek. Biz de bu yeni yapılanmada teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki çok iyi transferler yapılarak Karagümrük ligde kalacaktır. Bu formanın ağırlığını kaldıramayan arkadaşlarla da yollarımız ayrılacaktır."

Sezona teknik direktör Marcel Licka yönetiminde başlayan Karagümrük, 31 Ekim'de Çekyalı çalıştırıcı ile yolları ayırmış ve Onur Can Korkmaz ile yola devam etmişti.