Maç öncesi 13 kişi yaralandı: "Terör şüphesi yok"

Katalan derbisinde Espanyol ve Barcelona karşı karşıya geldi. Ancak maçtan önce kan aktı. Maç öncesinde taraftarlar stat çevresinde toplandı.



Maçın başlamasına dakikalar kala bir araç sürücüsü taraftarların arasına daldı. Yaralanan 13 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

TERÖR ŞÜPHESİ YOK



Olayda terör şüphesinin bulunmadığı da aktarıldı.



Olayların ardından Barcelona Espanyol deplasmanından Lamine Yamal ve Fermin Lopez'in attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.



Barcelona bu sonuçla La Liga'da 28. şampiyonluğuna ulaştı.



Binlerce Barcelona taraftarı gece geç saatlere kadar şampiyonluğu kutladı.

ARACIYLA TARAFTARLARIN ARASINA DALDI

