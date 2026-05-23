Maç öncesi Hull City otobüsüne saldırı
23.05.2026 16:39
Hull City takım otobüsü
Final maçına çıkmaya hazırlanan Hull City'de takım otobüsünün camları kırıldı.
Premier Lig'e yükselme hedefi olan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Championship play-off finalinde bu akşam Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 17.30'da başlayacak.
Sky Sports'un haberine göre; Hull City-Middlesbrough maçı öncesinde Hull City takım otobüsünün camı kırıldı.
Aktarılan bilgide "Oyuncuları almaya giderken otobüse taşlar ve şişeler atıldı. Bazı hasarlar oluştu ve dış camın bir kısmı kırılmak zorunda kalındı" ifadeleri kullanıldı.
ŞAMPİYON OLURSA DEV PARA GELECEK
Turuncu-siyahlılar, Premier Lig'e yükselmeyi başarabilirse yaklaşık 300 milyon euroyu kasasına koyacak.
Ilıcalı, 2021 yılında satın aldığı Hull City için 20 milyon pound ödemişti.
Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada Premier Lig hayaline vurgu yaparak, “Hull City taraftarının gurur duyacağı bir yerde olacağımızdan eminim. Bu güzel şehri ve bu harika taraftarları Premier Lig’e taşımak için her şeyimi vereceğim. Onların hak ettiği yer orası.” demişti.