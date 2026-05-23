Maç öncesi Hull City otobüsüne saldırı

ŞAMPİYON OLURSA DEV PARA GELECEK

Turuncu-siyahlılar, Premier Lig'e yükselmeyi başarabilirse yaklaşık 300 milyon euroyu kasasına koyacak.

Ilıcalı, 2021 yılında satın aldığı Hull City için 20 milyon pound ödemişti.

Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada Premier Lig hayaline vurgu yaparak, “Hull City taraftarının gurur duyacağı bir yerde olacağımızdan eminim. Bu güzel şehri ve bu harika taraftarları Premier Lig’e taşımak için her şeyimi vereceğim. Onların hak ettiği yer orası.” demişti.