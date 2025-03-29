Maç özeti: Goller peş peşe geldi, Trabzonspor ile Göztepe yenişemedi

Trabzonspor ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı.



Papara Park'ta oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Göztepe, 31. dakikada Romulo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor, 1 dakika sonra Zubkov'un golüyle skoru eşitledi.



Bu sonucun ardından puanını 38 yapan Göztepe, 6. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 36 puanla 9. basamakta yer buldu.



Göztepe gelecek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Trabzonspor ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada ceza alanı içinde Ogün Bayrak, Visca ile ceza alanı ön çizgisine yakın yerde girdiği ikili mücadelede kendini yerde buldu. Karşılaşmanın hakemi Ali Şanslan, Visca'ya faul yapıldığı kararını verdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Ali Şanslan, Visca'nın faul yaptığını tespit ederek penaltı kararını verdi.



31. dakikada Romulo, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1



32. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Orta alandan aldığı top ile ilerleyen Mustafa Eskihellaç, topu ceza alanı sağ tarafındaki Zubkov'a aktardı. Bu futbolcu da yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1



37. dakikada sol taraftan Visca'nın pasında, ceza alanı içinde altıpas içinde hafif çapraz pozisyonda Mustafa Eskihellaç'ın şutunda top yandan auta gitti.



40. dakikada Malheiro'nun derinleme pasında savunmanın arkasında topla buluşan Enis Destan'ın şutunda kaleci Lis, topu kornere çeldi.



44. dakikada Mendy'in uzun pasında, sağ çaprazda topu kontrol eden Zubkov, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.



45+2. dakikada Enis Destan'ın ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Lis, yatarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

71. dakikada Romulo'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Emersonn'un şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.



78. dakikada Draguş'un pasında, ceza alanı sağ çaprazında Mendy'in şutunda, top üsten auta gitti.



90+4. dakikada Taha Altıkardeş'in soldan ortasında,Victor Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.