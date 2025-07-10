Maç sonu Arda Güler yıkımı yaşadı | Sevinç, hüzün, gözyaşı bir arada: "Hata yaptım"

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Paris Saint-Germain, Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. İlk yarıda şok yaşayan Madrid'de milli yıldız Arda Güler, 11'de başladı ve 83 dakika oyunda kaldı.



Hırvat futbolcu Luka Modric, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'yla birlikte 13 yıllık Real Madrid kariyerini sonlandırdı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Modric, 65. dakikada bir önceki maçta Arda ile tartışan Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Milli yıldız maç sonu büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşma sonrası stat çıkışında da oldukça mutsuz ve yıkılmış olduğu görülen Arda'yı takım arkadaşı Alaba teselli etti.



"HATA YAPTIM"



Müsabakanın ilk 9 dakikasında takımı 2 gol yiyen Xabi Alonso maç sonu yaptığı açıklamada "Bu gece tercihlerimle hata yaptım. Bu turnuvada bazı şeyleri çok daha net gördüm. Kadroda değişiklikler yapacağım. Gelişeceğiz" ifadelerini kullandı.

Arda'nın bir pozisyonun ardından kendisini yüzüstü yere bıraktığı an sosyal medyada gündem oldu. Madrid taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği Arda'nın çabası tam puan aldı.

BİR DÖNEM SONA ERDİ



Hırvat futbolcu Luka Modric, 13 yıllık Real Madrid kariyerini sonlandırdı.



Modric, 2012 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid ile 597 maça çıktı ve 27 kupa (6 Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga, 5 UEFA Süper Kupa, 5 Kulüpler Dünya Kupası, 2 Copa Del Rey, 5 İspanya Süper Kupa) kazandı. Geçirdiği 13 sezonda ise Modric, fileleri 43 kez havalandırırken, 95'de asist katkısı sağladı.



Yıldız futbolcu kariyerine Milan'da devam edecek.



KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL NE ZAMAN?



FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Chelsea ile PSG arasında 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de oynanacak.