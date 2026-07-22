Maç sonu futbolcularına sitem. "Birkaç oyuncumuzun dikkatsizliği"

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir , sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta turuncu-lacivertli takımın golünü 54. dakikada yeni transfer Emin Bayram kaydetti.

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“BİRKAÇ OYUNCUMUZUN DİKKATSİZLİĞİ”

Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"Maç beklediğimiz gibi geçti. İlk 15 dakikayı iyi oynamadık. Daha iyi bir skorla ayrılmak isterdik. İkinci yarıdaki oyundan memnunum.

Dağınık bir görüntü verdik. Birkaç oyuncumuzun dikkatsizliğinden kaynaklı bir gol yedik. Avantajlı skorla gitmek istedik ancak 1-1 ile gidiyoruz. Onların avantajları varsa bizim de oyun ve kadro kalitemiz var. Sahaya yansıtmamız lazım. Orada turu geçeceğimizden eminim."