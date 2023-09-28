Maç sonu gerginlik: Şenol Güneş'in Salih Uçan'a ne dediği ortaya çıktı

Adana Demirspor’a deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş'in mücadele sonunda Salih Uçan'a yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.



Bu gelişmenin ardından Güneş'in Uçan'a ne dediği ortaya çıktı.



Uçan karşılaşma sonrası tebrik etmek için Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk'ün yanına gitmek istedi ancak Güneş'in tepkisiyle karşılaştı.

"SEN İŞİNE BAK"



Milliyet'in haberine göre; Güneş, Uçan'a "Sen işine bak" dedi ve oyuncuyu sırtından içeri itti. Uçan'ın arkasını dönüp Güneş'e baktığı anlar da yayına yansıdı.



Uçan'ın soyunma odasından ve stadyumdan çıkarken bir hayli moralsiz olduğu gözlemlendi.