Maç sonu övgü dolu sözler. "Daha önce böyle bir şey görmedim"

Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi.

Beşiktaş, müsabakayı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, maçın sonunda değerlendirmede bulundu.

Italiano'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"Çok heyecan verici bir stadyumumuz var. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Burası insanların duygularıyla oynayan bir yer. Çok fazla stadyuma gittim ama daha önce böyle bir atmosfer gördüğümü söyleyemem.

Vlahovic'i çok iyi tanıyorum, beraber güzel işler yaptık. Çok aç ve iyi işler yapmak oynayan bir oyuncu. Kazanmak için agresif bir oyuncu ve çok genç. Beşiktaş forması altında çok güzel şeyler yapacak."