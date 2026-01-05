Maç sonu tekme ve yumruklu kavga
05.01.2026 07:51
İHA
Erzincangücüspor'un Ulubey Belediye Spora 2-1 mağlup olduğu maçın sonundaiki takım oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirine girdi.
Erzincan’da Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 3. Grup’ta mücadele eden Erzincangücüspor 14. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Ulubey Belediye Spora 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Maç sonunda iki takım oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirine girdi.
Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Sahası’nda oynanan karşılaşmada Erzincangücü Spor, Ulubey Belediye Spora 2-1 mağlup oldu.
Maçın son dakikalarında sertleşen oyun maç sonu kavgaya dönüştü.
Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga polisin müdahalesi ile sona erdi.