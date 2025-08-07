Maç sonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı: "Çocukluğumdan beri izliyorum"

"DAHA İYİ OLACAĞIZ" Zamanla daha iyi olacaklarını söyleyen Abraham, "Ben geldiğimde iyi bir takımımız ve kadromuz olduğunu biliyordum. Son maçlar istediğimiz gibi gitmedi ama öğreneceğiz ve zaman içerisinde daha iyiye gideceğiz." dedi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ İZLİYORUM"

Üç büyükleri geçmişten bu yana takip ettiğini vurgulayan 27 yaşındaki golcü, "Çocukluğumdan beri Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın Avrupa maçlarını izliyordum. Türk taraftarların tutkusunu en başından beri biliyordum. Bu harika kulüp, bu harika taraftar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞACAĞIZ, BEN HEYECANLIYIM"



Takım olarak savaşacaklarını dile getiren Tammy Abraham, "Takımlar inişler ve çıkışlar yaşarlar. İyi ve kötü günler olacak. En iyi takımlar, bu kötü günlerden çıkış yapan takımlardır. Daha erken, savaşacağız. Ben heyecanlıyım." şeklinde konuştu.