Maç tarihi belli oldu: Galatasaray-PAOK maçı ne zaman?

Galatasaray-PAOK maçına dair araştırmalar hız kazandı. Futbolseverler bu heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa Ligi'ne de 3 puanla başlamak istiyor. İşte, Galatasaray-PAOK maçı tarihi...



Galatasaray-PAOK maçı, 25 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek. Müsabakanın TSİ 22:00'da başlaması bekleniyor.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FORMAT



UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.



Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.



İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.



Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.