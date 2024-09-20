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Maç tarihi belli oldu: Galatasaray-PAOK maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın, Yunanistan ekibi PAOK ile yapacağı maça geri sayım başladı. Süper Lig’de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, ardından bu maça odaklanacak. Sarı-kırmızılılar, PAOK karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmayı istiyor. Peki, Galatasaray-PAOK maçı ne zaman?

Maç tarihi belli oldu: Galatasaray-PAOK maçı ne zaman?

-PAOK maçına dair araştırmalar hız kazandı. Futbolseverler bu heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa Ligi'ne de 3 puanla başlamak istiyor. İşte, Galatasaray-PAOK maçı tarihi...

Galatasaray-PAOK maçı, 25 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek. Müsabakanın TSİ 22:00'da başlaması bekleniyor.

'NDE FORMAT

UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

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