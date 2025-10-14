NTV.COM.TR

Maça damga vuran an: Yıldız kaleci fareyi yakalamaya çalıştı

Galler ile Belçika arasında oynanan milli maçta sahaya giren fare mücadeleye damga vurdu.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu maçında Galler ile karşılaştı. 

Mücadelede konuk ekip 4-2'lik skorla galip geldi. Sahaya giren fare maça damga vurdu. 

KALECİ COURTOİS, FAREYİ YAKALAMAYAMADI

Karşılaşmada sahaya giren bir farenin konuk ekibin kalecisi Real Madrid'li Thibaut Courtois'e zor anlar yaşattı.

Belçikalı kaleci Courtois'in fareyle ile mücadelesi eğlenceli anlara sahne oldu.

Maça damga vuran an: Yıldız kaleci fareyi yakalamaya çalıştı - 1 Courtois, fareyi yakalamaya çalışıyor (Fotoğraf: Reuters)

İŞTE O ANLAR

