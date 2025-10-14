Maça damga vuran an: Yıldız kaleci fareyi yakalamaya çalıştı
Galler ile Belçika arasında oynanan milli maçta sahaya giren fare mücadeleye damga vurdu.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu maçında Galler ile Belçika karşılaştı.
Mücadelede konuk ekip 4-2'lik skorla galip geldi. Sahaya giren fare maça damga vurdu.
KALECİ COURTOİS, FAREYİ YAKALAMAYAMADI
Karşılaşmada sahaya giren bir farenin konuk ekibin kalecisi Real Madrid'li Thibaut Courtois'e zor anlar yaşattı.
Belçikalı kaleci Courtois'in fareyle ile mücadelesi eğlenceli anlara sahne oldu.
Courtois, fareyi yakalamaya çalışıyor (Fotoğraf: Reuters)
İŞTE O ANLAR
Rat vs Courtouis, Rat wins 😂🐀 #wales #belgium #football #ratgate pic.twitter.com/coVfl2OpXP— Beth Fisher (@BethFisherSport) October 13, 2025
- Etiketler :
- Spor
- Belçika
- Milli Maç