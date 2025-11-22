Maça saatler kala rakip takım hocasından Arda Güler itirafı

LaLiga’nın 13. haftasında Elche deplasmanına çıkacak Real Madrid'in rakibi maç öncesi konuştu.

Ev sahibi takımın teknik direktörü Eder Sarabia, karşılaşma öncesinde dikkat çeken Arda Güler açıklaması yaptı.

"TAM ANLAMIYLA BİR FENOMEN"

Sarabia, "Sizce Real Madrid’de özel olarak dikkat çeken bir oyuncu var mı?" sorusuna "Önce kaleciden başlayalım; umarım son haftalarda olduğu gibi maçın kahramanı olmaz. Mbappe, bitiriciliğiyle kesinlikle en çok dikkat edilmesi gereken isim. Ama hepsi üst düzey. Vinicius muhteşem bir oyuncu. Favorime gelirsek… Arda Güler tam anlamıyla bir fenomen." yanıtını verdi.

Sarabia sözlerini şöyle sürdürdü:

Barcelona maçının ardından da belirtmiştik; büyük ihtimalle sezonu bizden daha yukarıda tamamlayacaklar. Birkaç kez karşılaşsak muhtemelen çoğunu kazanırlar… fakat tek bir maçta, kendi sahamızda, gücümüz ve kararlılığımızla her şey mümkün. Takımın oluşturduğu atmosfer ve saha kenarında hissettirdikleri, Real Madrid’e ciddi bir mücadele vereceğimiz ve onları zorlayacağımız yönünde. Gerekli tüm donanıma sahibiz. Neredeyse kusursuz bir oyun ortaya koymamız gerekecek ama bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Tarihe geçmek için elimizden geleni yapacağız."

Elche-Real Madrid karşılaşması 23 Kasım Pazar günü saat 23.00'te oynanacak.