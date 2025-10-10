Macaristan - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Macaristan - Ermenistan maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Ermenistan zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Macaristan - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



MACARİSTAN - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Macaristan ve Ermenistan karşı karşıya geliyor. Budapest'da, Puskás Aréna Stadyumu'nda oynanacak mücadele 11 Ekim cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

