Macaristan-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında 15 Haziran'da Macaristan ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Grubun ilk maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya gelmişti. İşte, Macaristan-İsviçre maçı hakkında bilgiler...



MACARİSTAN-İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?



Macaristan-İsviçre maçı, 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak.



Almanya'nın Köln kentiyle aynı adı taşıyan statta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.



Mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN EURO 2024 SERÜVENİ



EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmeyen Macaristan, G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaşmıştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamlamıştı.



İsviçre ise EURO 2024'e elemelerde I Grubu'nu ikinci bitirerek gelmişti. Teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile karşılaşmış, 10 müsabakada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı. Grupta 17 puan toplayan İsviçre, ikinci olarak adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırmıştı.



MUHTEMEL İLK 11'LER



İki takımın maça çıkması beklenen muhtemel 11'leri şöyle:



Macaristan: Gulacsi, Lang, Orban, Szalai, Bolla, Adam Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga



İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Shaqiri, Amdouni, Vargas