Macaristan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)
Dünya Kupası eleme maçları heyecanı devam ediyor. Macaristan zorlu karşılaşmada Portekiz’i konuk ediyor. Portekiz kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Macaristan - Portekiz mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Macaristan, Portekiz karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Macaristan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde Macaristan ve Portekiz karşı karşıya geliyor.Puskás Aréna Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (9 Eylül) saat 21.45’te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Portekiz
- 2026 Dünya Kupası Elemeleri
- Macaristan