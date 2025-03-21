Macaristan-Türkiye rövanş maçının hakemi açıklandı

A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş maçını Felix Zwayer yönetecek.

Zwayer daha önce Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye-Portekiz maçını yönetmiş A Milli Takım maçı 3-0 kaybetmişti.

Macaristan-Türkiye rövanş maçı 24 Mart Pazar günü Budapeşte'de oynanacak.



Mücadele 20.00'da başlayacak ve EXXEN ile TV8 ekranlarından yayınlanacak.

ORKUN YOK, ARDA VE MERİH DÖNÜYOR



Sarı kart sınırında olan Orkun Kökçü gördüğü sarı kart nedeniyle Macaristan'la oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştü.



Arda Güler ve Merih Demiral ise cezalarını tamamlayıp takıma dönecek.

