Macaristan-Türkiye maçının biletleri satışta

TFF, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri hazırlıkları kapsamında oynayacağı Macaristan-Türkiye maçının biletlerinin öncelikli satışını başladığını duyurdu.

Macaristan-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları konumuna göre 400 ile 800 TL olarak değişiyor.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü TSİ 22.45'te Budapeşte'de yer alan Puskás Arena'da Macaristan ile oynayacağı özel müsabakanın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlamıştır.



1 gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecektir.



Macaristan maçının genel bilet satışları ise 6 Mart 2024 Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacaktır.



Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan ad, soyad, T.C. Kimlik / Pasaport no ve iletişim bilgileri ile satın alınabilecektir. Bilet teslimat detayları ve kurallar passo sitesinde yer alacak. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.



Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacaktır."

