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Macaristan'da farklı kayıp, Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

27.08.2026 20:31

Son Güncelleme: 27.08.2026 23:21

Macaristan'da farklı kayıp, Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek
Anadolu Ajansı

Trabzonsporlu Mohamed Salah'ın rakibiyle mücadelesi.

NTV - Haber Merkezi
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 9 kişi kaldığı maçta Ferencvaros'a mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

 

Groupama Arena'da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Ferencvaros'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada O'Dowda, 54. dakikada Corbu, 59. dakikada penaltıdan Bamidele Yusuf ve 86. dakikada Lisztes kaydetti.

 

Trabzonspor'da Malinovskyi 13. dakikada direkt, Cabral ise 56. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

 

Bu sonucun ardından toplam skorda 5-0'lık üstünlük sağlayan Ferencvaros, UEFA Avrupa igi lig etabına adını yazdırdı.

 

Trabzonspor ise yoluna UEFA Konferans Ligi lig etabından devam edecek.

23:15
FERENCVAROS'UN 4. GOLÜ
86. Dakika: Skor 4-0 oldu. Trabzonspor ceza sahasının girişinde topla buluşan Lisztes, sert şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
22:49
FERENCVAROS FARKI YÜKSELTTİ
59. Dakika: Ferencvaros, 3-0 öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Bamidele Yusuf, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.
22:47
PENALTI VE KIRMIZI KART
56. Dakika: Ferencvaros penaltı kazandı. Yusuf, ceza sahası içinde Cabral'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon sonrası ikinci sarı kartını gören Cabral, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
22:46
FARK 2'YE ÇIKTI
54. Dakika: Ferencvaros farkı 2'ye yükseltti. Trabzonspor savunmasının hazırlık pası esnasında yaptığı hatayı değerlendiren Corbu, ceza sahası içinde vuruşunu yaptı ve skoru 2-0'a getirdi.
22:09
GOL İPTAL
38. Dakika: Ferencvaros'un 2. golü iptal. Savunmanın arkasına sarkan Cadu'nun tek vuruşu ağlarla buluştu ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havada...
21:57
MUÇİ VURDU, KALECİ ÇIKARDI
26. Dakika: Trabzonspor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Ernest Muçi'nin köşeye yaptığı vuruşu kaleci son anda kornere çeldi.
21:51
FERENCVAROS ÖNDE
19. Dakika: Ferencvaros öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortaya yükselen O'Dowda'nın kafa vuruşu fileleri sarstı ve skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
21:47
TRABZONSPOR KALESİNDE TEHLİKE
16. Dakika: Ferencvaros etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Yusuf'un içeriye çevirdiği topa Joseph dokundu ancak meşin yuvarlak auta gitti.
21:43
KIRMIZI KART
13. Dakika: Trabzonspor 10 kişi kaldı. Malinovskyi Orta alanda rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Anadolu Ajansı
21:31
MAÇ BAŞLADI
Ferencvaros-Trabzonspor karşılaşmasında ilk düdük geldi.
21:02
TEKKE: "GEÇİŞE DİKKAT ETMELİYİZ"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Risk alacağımız anlar olacak. Umarım ilk golü biz bulup 1-0 öne geçeriz. Ondan sonra da oyunun kontrolünü elimizde tutarsak inşallah Avrupa Ligi'ne biz gideriz ama geçiş verirsek ve basit top kaybı yaparsak sıkıntı yaşarız. Duran top ve geçişe dikkat etmemiz gerekiyor."
Resmi Kurum
20:00
İLK 11'LER
Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Adam Nagy, Corbu, Yusuf, Zachariaassen, O'Dowda, Joseph. Trabzonspor: Onana, Cabral, Savic, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
Anadolu Ajansı

EKSİK OYUNCULAR

 

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.

 

UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmayacak.

 

UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Budapaşte'de bordo-mavili taraftarlar tribünde yer alamayacak.

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