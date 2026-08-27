Macaristan'da farklı kayıp, Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek
27.08.2026 20:31
Son Güncelleme: 27.08.2026 23:21
Trabzonsporlu Mohamed Salah'ın rakibiyle mücadelesi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 9 kişi kaldığı maçta Ferencvaros'a mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Groupama Arena'da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ferencvaros'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada O'Dowda, 54. dakikada Corbu, 59. dakikada penaltıdan Bamidele Yusuf ve 86. dakikada Lisztes kaydetti.
Trabzonspor'da Malinovskyi 13. dakikada direkt, Cabral ise 56. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonucun ardından toplam skorda 5-0'lık üstünlük sağlayan Ferencvaros, UEFA Avrupa igi lig etabına adını yazdırdı.
Trabzonspor ise yoluna UEFA Konferans Ligi lig etabından devam edecek.
EKSİK OYUNCULAR
Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.
UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmayacak.
UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Budapaşte'de bordo-mavili taraftarlar tribünde yer alamayacak.