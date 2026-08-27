Macaristan'da farklı kayıp, Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

TEKKE: "GEÇİŞE DİKKAT ETMELİYİZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Risk alacağımız anlar olacak. Umarım ilk golü biz bulup 1-0 öne geçeriz. Ondan sonra da oyunun kontrolünü elimizde tutarsak inşallah Avrupa Ligi'ne biz gideriz ama geçiş verirsek ve basit top kaybı yaparsak sıkıntı yaşarız. Duran top ve geçişe dikkat etmemiz gerekiyor."