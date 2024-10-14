Maccabi Playtika-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi 3. hafta)

Anadolu Efes, Maccabi Playtika maçı için geri sayım başladı. İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle iç saha maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika, Türk temsilcisi Anadolu Efes ile mücadele edecek. Peki, Maccabi Playtika-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



MACCABİ PLAYTİKA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 15 Ekim Salı günü İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla Sırbistan'da karşılaşacak.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 21.05'te başlayacak.

Karşılaşma S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU



THY Avrupa Ligi'ne deplasmandaki Virtus Bologna galibiyetiyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta müsabakasında ise sahasında Fenerbahçe Beko'ya 83-78 mağlup oldu.



İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle iç saha maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika, ligdeki ilk karşılaşmasında LDLC Asvel'i evinde 89-82 mağlup etti.

İkinci hafta müsabakasında AS Monaco'ya konuk olan İsrail ekibi, parkeden 85-79 mağlup ayrıldı.



Anadolu Efes, geçen sezon Maccabi Playtika'yla oynadığı iç saha maçını kazanırken, deplasmanda mağlup olmuştu.