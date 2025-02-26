Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 27. hafta
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Maccabi Playtika ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Euroleague'de oynadığı son maçta Real Madrid'i deviren Fenerbahçe Beko, bu hafta Sırbistan temsilcisi Maccabi Playtika karşısına çıkacak. Peki, Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekiplerinden Maccabi Playtika ile karşılaşacak. Peki, Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MACCABİ PLAYTİKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İsrail ekibi Maccabi Playtika ile Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.
Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE EUROLEAGUE'DE 2. SIRADA
Çıktığı son Avrupa Ligi maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i 78-67 mağlup eden ve ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 25 maçta 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.
İsrail temsilcisi ise 6 galibiyet, 20 mağlubiyet ile 17. sırada bulunuyor.
Ligde karşı karşıya geldikleri son müsabakada Fenerbahçe, Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup etmişti.
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