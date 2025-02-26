Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 27. hafta

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekiplerinden Maccabi Playtika ile karşılaşacak. Peki, Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



MACCABİ PLAYTİKA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İsrail ekibi Maccabi Playtika ile Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.



Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

