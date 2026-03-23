Maccabi Rapyd-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 31. hafta
23.03.2026 12:49
Maccabi Rapyd-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 33. haftasında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Maccabi Rapyd-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MACCABİ RAPYD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?
Güvenlik sebebiyle Sırbistan'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda 24 Mart'ta oynanacak olan müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE PLAY-OFF'U GARANTİLEYEBİLİR
Sarı-lacivertliler, organizasyonda son olarak İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibini 79-75 mağlup etmişti.
Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında oynadığı 32 maçta 23 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Maccabi Rapyd ise 31 maçta 15 galibiyetle 13. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekibin, müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda diğer maçların neticesine göre play-off'u garantileme ihtimali bulunuyor.