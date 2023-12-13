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Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın deplasmanda İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Euroleague'de geride kalan 13 haftada 7 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda yenerek puan durumunda yükselmek istiyor. Peki, Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında temsilcilerimizden , deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak. 'de 10. sırada yer alan Anadolu Efes, rakibi Maccabi Tel Aviv'i yenmek ve taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MACCABİ TEL AVİV-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Erkek Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.05'te başlayacak.

Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Avrupa Ligi'nde son iki maçını kazanan, 13 karşılaşmada 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 10. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes ile galibiyet ve mağlubiyet sayıları aynı olan Maccabi Tel Aviv ise 9. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 815.

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 815. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 814 karşılaşmada 462 galibiyet ve 352 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 567. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 261 kez rakiplerine mağlup oldu.

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