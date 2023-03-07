THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko yarın deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. Euroleague'de zirve mücadelesinden kopmak istemeyen sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



MACCABİ TEL AVİV-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek. Menora Mivtachim Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.



Karşılaşma S Sport üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU



THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 25 maçta 16 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.



Ev sahibi ekip ise 26 maçta 13'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. basamakta yer alıyor.



İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 86-71 kazanmıştı.