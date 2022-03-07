Maçı izlerken ölen Fenerbahçeli Ahmet'in babası: Kırmızı kart ve gole aşırı sinirlendi

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Dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında fanatik Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, takımının kırmızı kart görüp sonrasında gol yemesi üzerine sinirlenerek kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Olay, dün akşam İzmit'te meydana geldi. Ahmet Özdemir, evinde ailesi ile birlikte Fenerbahçe-Trabzonspor maçını seyretmeye başladı. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe taraftarı Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesine ve ardından takımının yediği gole sinirlendi. Daha sonra odasına çekilen Ahmet Özdemir, burada yere yığıldı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Özdemir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Özdemir, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

'LENF KANSERİNİ YENDİ'



Oğlu Ahmet'in daha önce lenf kanserini yendiğini belirten Salih Özdemir, şöyle konuştu:



"Dün akşam hiçbir sıkıntısı yoktu, maç izliyorduk. Oğlum, Fenerbahçe hem kırmızı kart yedi hem de üzerine gol yiyince aşırı şekilde hiddetlendi. 1-2 dakika oturduktan sonra kendi odasına gitti. Annesi durumu fark edip, 'Oğlum ne oldu?' diye sordu. 'Anne kalbim sıkıştı, nefes alamıyorum' dediği anda yere düştü"

'BÜYÜK FENERBAHÇELİYDİ'



Hemen oğlunu hastaneye kaldırdıklarını vurgulayan Salih Özdemir "Maalesef, hayatını kaybetti. Yıllar önce bana yalvardı 'Baba ne olur? Bir sefer Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gideyim' diye söyledi. Ben de enfeksiyon tehlikesi olduğunu söyleyip, müsaade etmiyordum. Lig maçlarının tamamını izliyordu" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ



Ahmet Özdemir için İzmit Alikahya Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarının katıldığı cenazede, namazın ardından Abdullah Özdemir, kardeşinin tabutuna sarıldı. Ahmet Özdemir'in cenazesi, Alikahya Gürcüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FENERBAHÇE BAŞŞAĞLIĞI MESAJI



Fenerbahçe Spor Kulübü, hayatını kaybeden Ahmet Özdemir ile ilgili resmi Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Genç taraftarımız Ahmet Özdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



🔗 https://t.co/Woqhqql7RE pic.twitter.com/hGprcA8f5j — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 7, 2022

"FUTBOL OYNAMIŞ HERHANGİ BİRİ, İRFAN CAN'A KIRMIZI KART VERMEZDİ"