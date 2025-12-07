Maçı kazandı, istifa etti! Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi sona erdi
07.12.2025 16:54
Son Güncelleme: 07.12.2025 17:00
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'in 15. haftasında Karagümrük'ü mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel istifa etti.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Karagümrük'ü 3-0 yenerek iki maç sonra kazandı.
Başkent ekibinde göreve 6 hafta önce gelen Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıkladı.
“İSTEYEREK YAPMIYORUM”
Demirel, müsabaka sonrası şöyle konuştu:
"Ben görevi bırakıyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Biliyorsunuz beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok iyi davrandılar. Ama ben bu kararı dün almıştım takımı yalnız bırakmamak istemedim."
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel.
Volkan Demirel, Karagümrük maçı öncesinde şu sözlerle istifa sinyali vermişti:
"Belki de sezonun en önemli maçına çıkıyoruz. Bunun bilincindeyiz. Kazanmak istiyoruz. Maç sonunda skordan bağımsız söyleyeceklerim daha fazla olacaktır."
KULÜP BAŞKANI DEĞİŞMİŞTİ
Gençlerbirliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak geçmişti.
Genel kurulda yaşanan gerginlik sonrası mevcut başkan Mehmet Kaya, adaylıktan çekilmişti.
Arda Çakmak'ın seçime tek aday olarak girmesi üzerine divan başkanı Deniz Aksoy'un "açık oylama" önerisi, delegeler tarafından oy birliğiyle kabul edilmişti. Yapılan açık oylama sonucu Arda Çakmak, Gençlerbirliği Kulübünün yeni başkanı olmuştu.