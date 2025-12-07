Maçı kazandı, istifa etti! Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Karagümrük'ü 3-0 yenerek iki maç sonra kazandı.

Başkent ekibinde göreve 6 hafta önce gelen Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıkladı.

“İSTEYEREK YAPMIYORUM”

Demirel, müsabaka sonrası şöyle konuştu:

"Ben görevi bırakıyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Biliyorsunuz beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok iyi davrandılar. Ama ben bu kararı dün almıştım takımı yalnız bırakmamak istemedim."