"Maçın Adamı" seçilen Batrakov'dan Galatasaray taraftarına. "Sizi çok seviyorum"

Galatasaray 'ın 2 golünü de atan Batrakov 90 dakika sonunda "Maçın Oyuncusu" seçildi.

Karşılaşmanın ardından Batrakov, "Öncelikle çok mutluyum. Bu ödül için takım arkadaşlarıma, hocama, teknik ekibe, taraftarımıza ve tabi ki aileme çok teşekkür ederim. Bu ödülü onların önünde almak çok önemli. Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Harikalar" dedi.