Maçın hakemi Messi'den imza istedi: Disipline sevk edildi

CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde Kansas City ile Inter Miami arasında oynanan mücadelede Miami forması giyen Lionel Messi sezonun ilk resmi maçına çıktı.

Maçın ardından hakem Marco Ortiz akrabaları için Arjantinli süperstardan imza isteyince Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) devreye girdi.

KANSAS CİTY HAKEME KARŞI ŞİKAYETTE BULUNDU



Öte yandan ESPN’in haberine göre, Sporting Kansas City kulübü, konunun incelenmesi ve gerekli adımların atılması için durumu CONCACAF ve MLS’e taşıdı.

Hakem ise hatasını kabul etti, özür diledi ve disiplin cezalarını kabul etti.

Kulüp yetkilileri, “Çarşamba günü Inter Miami ile oynanan maçın ardından yaşanan olayla ilgili olarak Concacaf ve Major League Soccer’a bilgi verdik. Konunun detaylı bir şekilde incelenmesini ve Concacaf’ın bu doğrultuda alacağı kararları bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Şu an için Concacaf, Marco Antonio Ortiz’e uygulanan disiplin cezasının detaylarını açıklamış değil.

INTER MİAMİ AVANTAJI KAPTI



Inter Miami, Sporting Kansas City karşısında oynanan ilk maçta 1-0 galip gelerek avantaj elde etti.

Rövanş mücadelesi, 25 Şubat Çarşamba günü Chase Stadyumu’nda oynanacak ve kazanan takım, CONCACAF Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselerek Jamaika temsilcisi Cavalier ile karşılaşacak.