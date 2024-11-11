Maçın oynanacağı ülke belli oldu: Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarına geri sayım başladı. Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da oynanması planlanan müsabakanın tarafsız bir ülkede yapılacağını açıklamıştı. Beşiktaş son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup etmişti. İşte, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maç tarihi...



BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak mücadele, 28 Kasım Perşembe günü yapılacak.



Müsabaka, 20:45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



MAÇ HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?



Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı Macaristan'da seyircisiz oynanacak. Siyah beyazlılar, maçın tarafsız saha olarak Macaristan'da oynanmasına karar verildiğini açıkladı.



Karşılaşmanın Macaristan'ın Debrecen kentinde oynamasına karar verildi. Ayrıca karşılaşmada stadyuma seyirci alınmayacak.



Beşiktaş'tan konuya dair yapılan açıklama şu şekilde;



"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA’ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan’ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir.



Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir.



Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu’nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır.



Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz."