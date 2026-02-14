Maçın oyuncusunu seçen Tedesco: "Yapmamız gereken limitleri zorlamak"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maçın ardından konuştu.



Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"Gollerin nasıl geldiğinin önemi yok. Akan oyunda frikik, penaltı kazanırsınız. Önemli olan pozisyona girmenizdir. Zorlu bir atmosferde oynadık. Tempolu bir takım. Çok fazla orta deniyorlar, Onuachu var. Umut da oyuna girdi. Bazı sıkıntılar yaşadık ama kazandığımız için mutluyuz.

Çok fazla yüksek tempoda oynayan oyuncum var, bu bir lüks. Tek bir oyuncudan bahsetmek zor, herkes iyiydi. Bir isim söyleyeceksem bu Mert Müldür olur. Savunmadaki aksiyonları, hücuma bindirmeleri çok iyiydi. 7-8 hafta öncesine baksak durum farklıydı. Antrenmanları en iyi şekilde yaparsanız kendinize inanırsanız karşılığını anlırsınız. O da bu anlamda iyi bir örnek.

Biz her zaman yolumuza devam ediyoruz. Odağımız yüksek, fiziksel olarak iyi durumdayız. Maça iyi başladık ama ilk şuta 1-0 geriye düştük. Geri dönmek her zaman zordur ama takımın inancı sahada gözüktü. Sezon uzun, yol uzun. İki Nottingham maçı ve arasında Kasımpaşa var. Bizim yapmamız gereken tüm oyuncularla beraber limitleri zorlamak."