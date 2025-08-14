Maçlar ertelenecek mi? Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklama

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp temsilcileriyle yaptıkları toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Doğan, Avrupa maçları takviminden dolayı maçlarda erteleme olup olmayacağı sorusunu şöyle yanıtladı:



"Bugün konuşulmadı ama play-off oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon bu konuda onlara bir yol açtı ilk haftadan maç erteleyecek. Oynayacak takımların bir talebi olursa, federasyon bunu değerlendirir."

"FEDERASYONDAN CEVAP GELMEDİ"



Doğan yabancı kuralı hakkında ise şöyle konuştu:



"Kulüplerimizin yabancı sınırıyla ilgili beklentisi vardı. Federasyona bu konuyla ilgili görüş belirtmiştik. Henüz net bir cevap gelmedi. Bekliyoruz."