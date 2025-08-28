Maçlar tamamlandı, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.



Lig aşamasında mücadele edecek olan sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri play-off turu maçları sonrası belli oldu.



Sarı lacivertliler kuraya 4. torbadan girecek. Kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.



FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ



1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa



2.Torba: FENERBAHÇE, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv



3.Torba: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice



4.Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann