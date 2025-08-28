Maçlar tamamlandı, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
Lig aşamasında mücadele edecek olan sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri play-off turu maçları sonrası belli oldu.
Sarı lacivertliler kuraya 4. torbadan girecek. Kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
2.Torba: FENERBAHÇE, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv
3.Torba: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice
4.Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann
